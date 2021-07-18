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Джермелл Чарло и Кастаньо не смогли определить абсолютного чемпиона

Поединок завершился спорным решением судей
Бокс Профессиональный бокс
08:32
Джермелл Чарло и Кастаньо не смогли определить абсолютного чемпиона
Кастаньо и Джермелл Чарло / Фото: twitter.com/showtimeboxing

На арене AT&T Center в Сан-Антонио, штат Техас, завершилось боксерское шоу от компании PBC, в мэйн-ивенте которого американский чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) и обладатель титула WBO Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) из Аргентины сразились за звание абсолютного чемпиона.

Боксеры присмотрелись друг к другу, после чего Кастаньо решил работать первым номером, а Чарло пытался поймать его на контратаке. Во втором раунде тактика американца принесла плоды – он подловил Кастаньо хуком.

Аргентинец реабилитировался, уверенно записав в свой актив третий раунд. На последних секундах он выбросил два левых хука, которые слегка потрясли Чарло. Американец выглядел откровенно блекло. Чарло пытался использовать джеб, но периодически подпускал Кастаньо на ближнюю дистанцию и пропускал.

Кастаньо прижимал Чарло к канатам, где разряжался сериями ударов. После экватора поединка разнервничался угол американского чемпиона, призвав своего бойца активизироваться. Тем не менее аргентинец продолжал создавать фавориту проблемы за счет общего количества ударов и хорошего темпа.

Надежда у Чарло появилась в десятом раунде, когда он потряс Кастаньо контрхуком. Джермелл бросился развивать успех, но его оппонент устоял на ногах. В следующем раунде Чарло продолжал идти вперед, пока Кастаньо восстанавливался. Однако в последнем раунде аргентинец снова включился и выдал хорошую трехминутку.

Кастаньо больше заслуживал покинуть ринг победителем, но судьи увидели в этом поединке ничью. Если 114:114 на одной из карточек еще как-то можно оправдать, то 117:111 в пользу Чарло объяснить никак нельзя.

Результат боя:

Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо – ничья (113:114, 114:114, 117:111)


Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Джермелл Чарло Брайан Кастаньо

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