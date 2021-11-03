Объединительный поединок в весе Ломаченко? Хэйни готов стать заменой на бой с Дэвисом
Обнародована дата поединка Хэйни – Диас. Ивент состоится в Лас-Вегасе
Все детали контракта уже согласованы
14:00
Джозеф Диас и Девин Хэйни / Фото - minifeednewsСтало известно, когда состоится поединок между обладателем временного титула WBC в легком дивизионе Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО) и чемпионом WBC Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО).
Противостояние состоится 4 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом в Twitter сообщил инсайдер Майк Коппинджер.
Отмечается, что контракты на бой пока не подписаны, однако все детали уже согласованы. В сделке будет пункт о реванше в случае поражения Хэйни.
Трансляция пройдет на платформе DAZN.
Напомним, что 27 ноября Диас должен был выйти в ринг с Райаном Гарсией, однако тот снялся с поединка из-за травмы руки.
Накануне Хэйни бросил вызов Диасу.