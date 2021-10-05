Джейк Пол: «Снимаю перед Усиком шляпу»
Очередной скальп? Джейк Пол вызвал на поединок легендарного Мейвезера
Известный видеоблогер намерен завершить начатое братом дело
5 октября 22:55
Джейк Пол / Фото - badlefthook.comПопулярный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) намерен выйти в ринг с легендарным соотечественником, экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO).
Цитирует Пола MMA Mania.
«Я не участвую в показательных боях. Я написал Флойду: «Эй, если ты хочешь провести профессиональный бой в официальной весовой категории, давай сделаем это. Но я думаю, что он решит уйти в отставку — так будет лучше для него. Мой брат отличный боец, но я совершенно другой зверь. Я вырублю Флойда, и в этом не будет ничего хорошего для него».
Напомним, восьмираундовый поединок Мейвезера и Логана Пола в июне завершился без оглашения результата, так как поединок был выставочным.
Ранее Джейк Пол вызвал на поединок американского полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля.
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