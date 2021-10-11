Все быстро и просто. Ахмадалиев узнал имя своего следующего оппонента
Официально. Ахмадалиев проведет защиту своих титулов 19 ноября
Ивент с участием чемпиона мира WBA и IBF состоится в США
07:39
Муроджон Ахмедалиев / Фото - badlefthookЧемпион мира по версиям WBA и IBF во втором легчайшем дивизионе, узбек Муроджон Ахмадалиев (9-0-0, 7 KO) 19 ноября в штате Нью-Гемпшир (США) проведет обязательную защиту против американца Ронни Риоса (33-3-0, 16 KO). Об этом на своем официальном сайте сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.
12-раундовый поединок войдет в андеркард ивента, который возглавит чемпион мира по версии WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO).
Ахмадалиев в своем последнем бою в апреле в 5-м раунде нокаутировал японского экс-чемпиона Ресуке Ивасу (27-4-0, 17 KO).
Что касается Риоса, то он в феврале выиграл бой у своего соотечественника Оскара Негрете (19-3-2, 7 KO).