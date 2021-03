Официально. Бой Смит – Власов перенесен на 10 апреля

Джо Смит-младший, Максим Власов

Промоутерская кампания Top Rank сообщила, что бой американца Джо Смита-младшего (26-3, 21 КО) и россиянина Максима Власова (45-3, 26 КО) за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе состоится 10 апреля



Joe Smith Jr. & Maxim Vlasov square off for the vacant WBO Light Heavyweight strap.



Unbeaten Heavyweights are both back in action.



