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Официально. Бой Смит – Власов перенесен на 10 апреля
Изначально боксеры должны были подраться в феврале
10:47
Джо Смит-младший, Максим Власов
Промоутерская кампания Top Rank сообщила, что бой американца Джо Смита-младшего (26-3, 21 КО) и россиянина Максима Власова (45-3, 26 КО) за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе состоится 10 апреля
JUST ANNOUNCED— Top Rank Boxing (@trboxing) March 17, 2021
Joe Smith Jr. & Maxim Vlasov square off for the vacant WBO Light Heavyweight strap.
Unbeaten Heavyweights @AjagbaEfe & @TeamBigBabyy are both back in action.
Osage Casino, Tulsa, Okla. (Ticket info soon)#SmithVlasov | APRIL 10 | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/N9dzkdm6mp
Бой Смита и Власова сначала должен был пройти 13 февраля, но за день до взвешивания у россиянина обнаружили COVID-19.
Напомним, ранее Смит рассказал, что ожидает Власова в их поединке.