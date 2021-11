Официально: Хэйни встретится с Диасом 4 декабря

Фото: Twitter

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о своем шоу, которое состоится 4-го декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

В главном событии чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), 23-летний американец Девин Хэйни (26-0-0, 15 KO) встретится в четвертой защите титула со своим обязательным претендентом и экс-чемпионом на категорию ниже, 29-летним соотечественником Джозефом Диасом-младшим (32-1-1, 15 KO).

