Дэвис – о бое с Барриосом: «Готов ко всему»
Официально. Поединок Дэвис – Барриос состоится 26 июня
Скандальный американец будет пытаться покорить третий дивизион
20 мая 17:16
Дэвис – Барриос / Фото - thesun.co.ukТелеканал Showtime на своем официальном сайте анонсировал звездный боксерский ивент, который состоится 26 июня.
В главном поединке вечера чемпион мира в двух дивизионах Джервонта Дэвис (24-0-0, 23 KO) встретится с обладателем титула WBA Regular в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-0-0, 17 KO). «Танк» будет пытаться завоевать чемпионский титул в третьей для себя весовой категории.
Ранее сообщалось, что скандальный американец намерен выйти в ринг с победителем поединка между чемпионом WBA и IBF в первом полусреднем дивизионе Джошем Тейлором (17-0, 13 КО) и обладателем титулов WBC и WBO Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО).
Напомним, поединок Рамирес – Тейлор состоится 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.
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