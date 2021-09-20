Бой Фигероа и Фултона снова перенесут. У Брэндона коронавирус
Официально. Поединок Фултон – Фигероа состоится 27 ноября
Это уже третий перенос титульного боя в первом легчайшем дивизионе
07:36
Фигероа и Фултон / Фото - badlefthookСтало известна дата титульного поединка между чемпионом мира по версии WBC в первом легчайшем дивизионе Брэндоном Фигероа (22-0-1, 17 КО) и обладателем титула WBO Стивеном Фултоном (19-0, 8 КО).
Бой состоится 27 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM’s Park Theater. Об этом сообщает boxingscene.com.
Напомним, изначально бой Фигероа и Фултона должен был пройти 11 сентября, но затем был перенесен на 18-е. Однако из-за коронавируса, который был обнаружен у Брэндона, поединок вновь пришлось перенести.
Отметим, что 27-летний Фултон завоевал пояс WBO в первом полулегком весе в январе этого года, победив Анджело Лео единогласным решением судей.
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