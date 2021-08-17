Бой Фултона и Фигероа перенесен
Официально. Поединок Фултон – Фигероа состоится 18 сентября
Бой пройдет на ивенте от Premier Boxing Champions
15:40
Фултон и Фигероа / Фото - boxinginsiderОбъединительный поединок в первом полулегком дивизионе между обладателем титула WBO Стивеном Фултоном (19-0, 8 KO) и чемпионом мира по версии WBC и WBA Regular Брэндоном Фигероа (22-0-1, 17 KO) состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом на своем официальном сайте анонсировала компания Premier Boxing Champions.
Поединок Фултона против победителя боя между чемпионом WBC Луисом Нери (31-1-0, 24 KO) и чемпионом WBA Regular Фигероа был анонсирован PBC и телеканалом Showtime еще в апреле, но изначально он планировался на 11 сентября. Напомним, что Фигероа победил Нери нокаутом в седьмом раунде.
27-летний Фултон завоевал пояс WBO в первом полулегком весе в январе этого года, победив Анджело Лео единогласным решением судей.
Причиной для переноса стал срыв боя абсолютного чемпионство во втором среднем весе во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Калебом Плантом.
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