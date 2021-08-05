Околи: «Усик намучается с атлетизмом и мощью Джошуа»

Энтони Джошуа / фото - Boxing Scene

Чемпион мира в тяжелом весе Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) поделился мнением о поединке Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Бой супертяжеловесов состоится 25 сентября в Лондоне. Британец отдал преимущество соотечественнику в предстоящей встрече. Слова Околи приводит Seconds Out.

Рост Усика – 190 сантиметров, а Джошуа – 198 сантиметров. У Усика было много атрибутов как для крузера хороших размеров, но у него не лучшие габариты как для супертяжа. Так что его джебы и другие фишки, которые он хорошо делает, не сработают против 198-сантиметрового соперника. У Джошуа больший размах рук, и у него будет на 0,5 секунды больше, чтобы нанести удар. Я думаю, что это станет гибелью для Усика, ведь как бы по нему ни попал AJ, он бьет намного тяжелее.

Джошуа более опасен, так что я думаю, что из-за этого Усик будет не таким уверенным в своих движениях и подготовке атак. Я считаю, что он намучается с атлетизмом и мощью Джошуа. Я верю в AJ, но предпочитаю, чтобы он вышел туда и сделал то, что требуется от супертяжеловеса, - перевесил крузера и задавил его, но не только физически. Не надо думать, мол, я выйду и вынесу его. Безусловно, Джошуа и его команда знают, что они делают, так что я уверен, что он победит».