Околи: «Я уверен, что мне также понравится то, что я вскоре увижу в реванше Усик – Джошуа»
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи
(17-0, 14 КО) прокомментировал Daily Mail
поражение соотечественника Энтони Джошуа
(24-2, 21 КО) в поединке против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Я разговаривал с Джошуа на следующий день после поражения и позже, когда все чуть успокоилось. Я не могу вам все рассказать, но мне нравится его настрой. Конечно, на реванш ждать еще несколько месяцев, но уже хочется увидеть такую энергию в ринге. Мне понравилось услышанное. Я уверен, что мне также понравится то, что я вскоре увижу.
Джошуа дрался против боксера мирового класса, одного из самых талантливых в своем поколении. Это не тот случай, где ты что-то делаешь, и все происходит так как ты хотел. В ринге есть другой человек, пытающийся тебе помешать и отправить тебя в нокаут. Есть вещи, которые Джошуа может попытаться сделать, чтобы изменить картину боя. Думаю, он это сделает.
Если судить о выступлении Энтони, то он сделал все, на что был способен, но этого оказалось недостаточно в тот день. Нужно просто признать, что Усик был великолепен, и Джошуа необходимо поработать над определенными нюансами, чтобы победить его стиль».
Напомним, ранее сам Околи получил вызов от чемпиона IBF Майриса Бриедиса.
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