Околи: «Я уверен, что мне также понравится то, что я вскоре увижу в реванше Усик – Джошуа»

Лоуренс Околи / Фото: The Times

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи (17-0, 14 КО) прокомментировал Daily Mail поражение соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в поединке против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).



Джошуа дрался против боксера мирового класса, одного из самых талантливых в своем поколении. Это не тот случай, где ты что-то делаешь, и все происходит так как ты хотел. В ринге есть другой человек, пытающийся тебе помешать и отправить тебя в нокаут. Есть вещи, которые Джошуа может попытаться сделать, чтобы изменить картину боя. Думаю, он это сделает.

Если судить о выступлении Энтони, то он сделал все, на что был способен, но этого оказалось недостаточно в тот день. Нужно просто признать, что Усик был великолепен, и Джошуа необходимо поработать над определенными нюансами, чтобы победить его стиль».