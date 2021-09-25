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«Он не до конца получил за то, что сделал». Вспоминаем, как Усик избил наглого соперника

Просто заряжаемся приятными эмоциями перед боем с Энтони Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
17:57
«Он не до конца получил за то, что сделал». Вспоминаем, как Усик избил наглого соперника История
Марко Хук получал от Александра Усика / Фото - bloodyelbow.com

Уже сегодня вечером состоится бой Александр Усик – Энтони Джошуа. Британец выставит на кон поединка все свои три чемпионских пояса в супертяжелом весе. На «Тоттенхэм Хотспур Арене» будет горячо.

Но перед началом той встречи, исключительно ради приятных эмоций, давайте вспомним одну из самых ярких побед украинца.

Усик дебютировал в профессионалах в ноябре 2013 года. Он провел девять поединков, взял пояс WBO Intercontinental, прежде чем вышел на бой за титул чемпиона мира.

Украинец приехал в Польшу к Кшиштофу Гловацки и разгромил его – так и нужно побеждать на земле соперника. После этого было две американские защиты пояса, правда, бои против Майкла Хантера и Табису Мчуну особого ажиотажа не вызвали.

Но после них началась самая горячая пора в профессиональной карьере Усика, чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр в любителях.

Немецкий промоутер Калле Зауэрланд решил взяться за организацию невероятного по меркам современного бокса турнира – Мировой суперсерии бокса. Там лучшие должны были сойтись с лучшими. И в крузервейте ему вполне удалось воплотить задуманное в жизнь.

Чемпион IBF Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис, чемпион WBA Юниер Дортикос, Кшиштоф Влодарчик, Марко Хук, Дмитрий Кудряшов, Майк Перес и, конечно же, Александр Усик. Организаторам удалось собрать действительно лучших.

8 июля 2017 года в Монако состоялась церемония открытия турнира – там формировались четвертьфинальные пары.

Усик был первым сеянным. Он первым выбирал себе соперника – мог взять любого из не-чемпионов (кроме Влодарчика) и остановился на немце Хуке, самом опасном из оставшихся.

Хук – бывший чемпион мира, боксер, который поднимался в супертяжелый вес, где дрался с Поветкиным за пояс WBA Regular. Казалось, что это очень и очень крепкий оппонент.

И бой Усик – Хук мог пройти в Украине. Ни разу после завоевания чемпионского пояса Александр не боксировал на родине. А четвертьфинал WBSS мог пройти в Киеве. Но договориться не удалось – пришлось ехать в Германию, в Берлин.

Этот поединок должен был стать будничным – победой более молодого и классного боксера над соперником, который и так не был на его уровне, а сейчас еще и начал стареть. Но Хук решил сделать его особенным. Для этого немцу понадобилась лишь одна дуэль взглядов.

Он посмотрел Усику в глаза. Пытался заставить украинца отвести их. А потом толкнул соперника. И крикнул: «С*ка». Александр лишь рассмеялся в ответ, он знал, что будет в ринге.

«Я поулыбался, посдерживал себя, а потом, как уходил, то обратился: «Hey, Marco». Он поворачивается, а я ему: «Tomorrow (показывает жест порки)», – и я пошел. Он что-то мне кричал, но я уже ушел.

Организаторы хотели, чтобы мы прошлись по стадиону, сделали еще один face-to-face, но я сказал: «Завтра будет face-to-face».

И бой вышел очень даже неплохой, правда, односторонний. Усик мог заканчивать его уже в третьем раунде, но показательно отошел от соперника – решил растянуть удовольствие. В каждой из следующих трехминуток украинец потрясал своего соперника. Тот пытался действовать грубо, бил после гонга, по лежачему оппоненту – Усик не велся на провокации, только еще больше загорался.

И в итоге, в десятом раунде страдания Хука закончились. Рефери решил, что избивания из него достаточно – остановил бой. Усик победил техническим нокаутом.

Видео лучших моментов боя Усик – Хук:

«Я хотел побоксировать с Хуком еще когда у него пояс был. Он такой наглый, «грязный», самоуверенный.

Мне хотелось по-спортивному, по-красивому наказать его. Конечно, хотелось именно дать ему. Но знаете в чем момент? Судья рано остановил. Не до конца Марко получил именно за что должен был».

Украинец получил сатисфакцию за то, с чем столкнулся на пресс-конференции. Соперник наказан.

Дальше был победный, но нервный полуфинал с Бриедисом, впечатляющее представление и тотальный декласс Гассиева, яркий нокаут в бою с Белью, дебют в супертяжах против Уизерспуна, настоящий экзамен в хэвивейте от Чисоры и вот, один из главных поединков в карьере Усика.

Он может стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Выиграть три пояса в королевском дивизионе. Но для этого нужно победить Энтони Джошуа.

Здесь не нужно никого наказывать, не на кого сгонять злость. Это противостояние двух джентльменов, двух уважающих друг-друга бойцов. Двух боксеров, которые обязаны устроить в ринге настоящее шоу.

Сергей Лукьяненко
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