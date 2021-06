«Он особенный боец». Джордж Форман похвалил Сауля Альвареса

Джордж Форман / фото - FanBuzz

Легендарный тяжеловес Джордж Форман в своем Twitter высказался о действующем лидере P4P, мексиканце Сауле Альваресе (56-1-2, 38 КО). Форман заявил, что сейчас Канело вошел в свою лучшую форму.

Canelo is something special; the best around today. But yet he is peeking. He is as good as he can get. Could be time to bring in New Camp members mix in with the old team? “Too much cash to retire” https://t.co/dKIMMLJMAI