Ортис: «Хочу подраться с Кроуфордом до того, как он покинет Top Rank»

Американский боксер – о потенциальном поединке с Теренсом

Верджил Ортис / фото - vcstar.com

Американский проспект полусреднего веса (до 66.7 кг) Верджил Ортис-младший (16-0-0, 16 KO), рассуждая о предстоящем поединке с экс-чемпионом на категорию ниже, соотечественником Морисом Хукером (27-1-3, 18 KO), высказался о потенциальной встрече с его одноклубником и одним из лидеров рейтинга «pound-for-pound» Теренсом Кроуфордом (37-0-0, 28 KO), сообщает badlefthook.com.

«На кону нашего боя с Хукером будет стоять титул WBO International, в то время как у Кроуфорда, одноклубника Хукера, настоящий титул. Так что эта встреча имела бы смысл. Если я побью Хукера, и Top Rank предложат мне Кроуфорда – я соглашусь. Мне кажется, что Кроуфорд готовится уйти из Top Rank, поэтому у меня осталось не так уж и много времени. Сейчас это возможно сделать из-за хороших отношений Top Rank и Golden Boy».

Верджил Ортис прокомментировал поединок Пакьяо – Гарсия.