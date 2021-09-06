Начнут с Усика. DAZN выпустит документальный сериал об украинских боксерах
«Отдыхаю на пляже». Усик показал фрагмент своей тренировки
Украинец подходит к поединку с AJ в отличной физической форме
09:55
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Именитый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 KO) поделился в Instagram фрагментом своей тренировки на песке.
Стоить отметить, что украинец подходит к поединку с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в отличной физической форме.
«Отдыхаю на пляже».
DAZN выпустит документальный сериал об украинских боксерах.