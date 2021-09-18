Отец Фьюри: «Деонтей Уайлдер будет казнен в день боя»

Джон Фьюри считает, что «Бронзовый Бомбардировщик» завершит карьеру после третьего поединка с «Цыганским Королем»

Джон Фьюри / фото - Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), в очередной раз заявляет, что американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не заслуживает поединка с его сыном и в третьем бою проиграет еще более разгромно, что приведет к завершению его карьеры.

Джона цитирует портал boxing247.com:

«На этот раз Тайсон отправит его на пенсию. Деонтей никогда больше не будет боксировать, после того, как его разобьют на куски. Малик Скотт совершенно не прав, когда говорит о победе своего подопечного. Я не понимаю, каким образом они хотят получить победу? Прошлый раз Уайлдер был унижен и подвел всю Америку. Деонтею повезло, что он получил возможность встретиться с Тайсоном третий раз. Он этого не заслуживает, особенно после его выступления в реванше. Тайсон должен был провести объединительный бой с Энтони Джошуа. У нас есть противоядие от Уайлдера, о котором я не могу говорить на камеру. Так что Деонтей будет казнен в день боя и после этого о нем никто не вспомнит».

Авторитетный американский тренер Бадди Макгирт высказался о предстоящей трилогии между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.