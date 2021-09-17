Макгирт: «Если Уайлдер не поврежден физически, то третий бой с Фьюри будет интересным»

Американский тренер высказался о предстоящей трилогии между «Цыганским Королем» и «Бронзовым Бомбардировщиком»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Авторитетный американский тренер Бадди Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social высказался о предстоящей трилогии между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), которая состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

«Я думаю, что все зависит от настроя Уайлдера перед этим боем. Это во-первых. Во-вторых, вопрос в том, как на нем сказался их второй поединок. Психологически он может хотеть выйти и убить Фьюри, как и говорил. Но важно то, что он потерял с точки зрения физики. Я не знаю, возможно, Уайлдер ничего не потерял. Зал – это одно, а поединок – совершенно другое. Как по мне, действительно нужно оценивать это. Если Уайлдер не поврежден физически, то это будет интересный бой».

Тайсон Фьюри рассказал, сколько бы пришлось заплатить Деонтею Уайлдеру в случае отказа от поединка.