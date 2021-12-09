Отец Фьюри: «Не осуждаю желание Джошуа взять деньги и отказаться от незамедлительного реванша с Усиком»

Джон Фьюри / фото - BoxingScene

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), прокомментировал слухи о том, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) готов взять отступные и отказаться от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 12 КО).

Джошуа хочет взять реванш за поражение. Он может вернуться, что уже доказал. Если найдется настолько большой дурак, который потратит такую сумму, то пусть платит им. Я однозначно считаю, что Джошуа хочет биться с Усиком. Но если он получит выгодное предложение, то может принять его, а затем подраться с победителем. Правда, я думаю, что деньги – не главное для Джошуа. Это вопрос гордости. Я не осуждаю его».