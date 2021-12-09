Отец Фьюри: «Не осуждаю желание Джошуа взять деньги и отказаться от незамедлительного реванша с Усиком»
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), прокомментировал слухи о том, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) готов взять отступные и отказаться от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 12 КО).
«Это бизнес. Я верю, что Джошуа хочет подраться с Усиком. Именно поэтому он и попросил 40 миллионов фунтов. Я не осуждаю его, ведь я потребовал бы 70 миллионов!
Джошуа хочет взять реванш за поражение. Он может вернуться, что уже доказал. Если найдется настолько большой дурак, который потратит такую сумму, то пусть платит им. Я однозначно считаю, что Джошуа хочет биться с Усиком. Но если он получит выгодное предложение, то может принять его, а затем подраться с победителем. Правда, я думаю, что деньги – не главное для Джошуа. Это вопрос гордости. Я не осуждаю его».
Напомним, Усик сместил Головкина и теперь входит в топ-3 лучших боксеров P4P.