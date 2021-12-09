Кубинский нокаутер утверждает, что Усик избегает его
Усик сместил Головкина и теперь входит в топ-3 лучших боксеров P4P
Украинец уступает лишь Альваресу и Кроуфорду
15:24
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик
(19-0, 13 КО) вошел в топ-3 рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса по версии авторитетного статистического портала BoxRec.
Изменения в первой тройке произошли после того, как казахстанец Геннадий Головкин опустился с второй позиции на четвертую.
Напомним, ранее украинец Василий Ломаченко потерял первое место в легком весе.