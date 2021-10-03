Отец Фьюри советует Уайлдеру поучиться у Джошуа, как нужно вести себя после поражения

Джон Фьюри считает, что «Бронзовый Бомбардировщик» так и не смог смириться с поражением в реванше с «Цыганским Королем»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), считает, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) так и не смог смириться с поражением в матче-реванше с его сыном, поэтому и ведет себя неподобающим образом. При этом Фьюри-старший советует американцу брать пример с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), который, по мнению Джона, ведет себя вполне достойно после поражения в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Джона Фьюри цитирует издательство boxingscene.com:

«Как я могу назвать Уайлдера? Чудной - это конечно мягко сказано. Деонтей показал, как он плохо чувствует себя в стрессовых ситуациях. Своим поведением Уайлдер подвел весь американский народ. Я всегда слежу за американским спортом, особенно это касается боксерского братства и никогда не видел подобного поведения чемпионов этой страны после поражений. Я всегда уважал и уважаю их бывших и действующих чемпионов, но Уайлдер вел себя, как избалованный ребенок, который не мог поверить в свое несчастье, а также не мог смериться с ситуацией, в которой оказался. Это убивает к нему всякое уважение, как к мужчине. Он не мужчина. Я слышал одно недавнее интервью, в котором его сравнивали с Энтони Джошуа. Посмотрите, как Джошуа отреагировал на свое поражение в бою с Александром Усиком и как он ведет себя после боя. А теперь сравните поведение Энтони и Деонтея».

Деонтей Уайлдер пообещал нокаутировать Тайсона Фьюри.