Уайлдер пообещал нокаутировать Фьюри

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) устроил мини-дуэль с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в социальных сетях.

В преддверии их третьего боя «Цыганский король» решил подколоть «Бронзового Бомбардировщика» и выложил в Twitter фотографию, сделанную во время реванша, на которой запечатлен его мощный удар по лицу Уайлдера.

В ответ американский панчер напомнил британцу, как едва не нокаутировал его в финальном раунде их первого боя.

Уайлдер:

Фьюри:

No excuses this time. There’s only one. There’s only ever been #Gypsyking https://t.co/NMr6keG9KF pic.twitter.com/J11gqXO5EX