Уайлдер пообещал нокаутировать Фьюри
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) устроил мини-дуэль с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в социальных сетях.
В преддверии их третьего боя «Цыганский король» решил подколоть «Бронзового Бомбардировщика» и выложил в Twitter фотографию, сделанную во время реванша, на которой запечатлен его мощный удар по лицу Уайлдера.
https://t.co/tuFooU1KbB pic.twitter.com/gzreqWyuOH— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 2, 2021
В ответ американский панчер напомнил британцу, как едва не нокаутировал его в финальном раунде их первого боя.
Уайлдер:
«В этот раз ты не встанешь».
Фьюри:
«В этот раз никаких оправданий. Есть только один. Всегда был только один».
No excuses this time. There’s only one. There’s only ever been #Gypsyking https://t.co/NMr6keG9KF pic.twitter.com/J11gqXO5EX— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 2, 2021
Тайсон Фьюри рассказал, как прошла его подготовка к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером.