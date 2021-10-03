Уайлдер пообещал нокаутировать Фьюри

«Цыганский Король» отреагировал на дерзкое заявление «Бронзового Бомбардировщика»

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) устроил мини-дуэль с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в социальных сетях.

В преддверии их третьего боя «Цыганский король» решил подколоть «Бронзового Бомбардировщика» и выложил в Twitter фотографию, сделанную во время реванша, на которой запечатлен его мощный удар по лицу Уайлдера.

В ответ американский панчер напомнил британцу, как едва не нокаутировал его в финальном раунде их первого боя.

Уайлдер:

«В этот раз ты не встанешь».

Фьюри:

«В этот раз никаких оправданий. Есть только один. Всегда был только один».

Тайсон Фьюри рассказал, как прошла его подготовка к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером.