Отец Фьюри: «В поражении Джошуа от Усика виноват его угол»

Джон уверен, что тренер не помог Энтони в нужный момент





Джон Фьюри / Фото: The Sun

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри высказался talksport.com о поединке между бывший чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобравшем его пояса украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).



По словам Фьюри-старшего, критикам необходимо оставить Джошуа в покое, поскольку в поражении виноват не он, а его команда.

«Послушайте, Усик очень неудобный для Джошуа оппонент. Очевидно, что Джошуа ранее не имел опыта против такого парня. Что ему действительно нужно было бы сделать, так это принять план на бой, использованный Чисорой. Дерек выступил лучше в сравнении с Джошуа. Думаю, если бы Энтони использовал свой вес, то все могло пойти по-другому. Я был удивлен его действиями, поскольку Джошуа здоровый парень. Возможно, Энтони сбросил слишком много веса, но все-равно он должен был полностью контролировать ход боя и оказывать на Усика давление. При этом, если ваш план не работает – начинают работу угловые. Тренерский штаб должен был внести корректировки по ходу бой, но они этого не сделали. В восьмом раунде, они постоянно говорили: «Будь умным, работай джебом». Это не сработало, поскольку он дрался с опытным, техничным бойцом. Джошуа с самого начала играл по правилам Усика. Они не попытались что-то поменять. Поэтому в его поражении виноват его угол. По поводу критиков. Дайте Энтони отдохнуть. Это не была полностью его вина. Это вина угловых. У них не хватило мозгов, чтобы подсказать боксеру, как выйти из сложной ситуации. Боец должен доверять своей команде и знать, что они помогут когда придет время».

Напомним, ранее Джошуа рассказал, что не собирается гонять свой вес к реваншу с Усиком.