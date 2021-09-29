Джошуа не собирается гонять вес к реваншу с Усиком

Впрочем, Энтони пока не знает сколько будет весить перед вторым боем





Энтони Джошуа / Фото: Newsclay

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил FightHype.com, что не будет гоняться вес перед реваншем с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO).



«Я не планирую выходить на реванш легче или тяжелее. Мой вес всегда зависит от количества спаррингов и от того, как я работаю в зале. Я сделал выводы из этого поединка, но я не знаю, буду ли я легче или тяжелее после внесения корректировок в подготовку. Поверьте, я не начну больше бегать или сгонять вес. Подготовка к бою вообще не должна быть совместима с весосгонкой. Просто нужно больше боксировать».

Напомним, ранее Джошуа заявил, что верит в победу над Усиком в реванше.