Лопес-старший: «Мой сын не хотел драться с Ломаченко из-за малого гонорара, но я сказал: «Нам нельзя отпускать Лому»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Билл просит не списывать Хорхе со счетов
17 мая 20:50
Линарес - Ломаченко / Фото: Top Rank
Отец и бывший тренер чемпиона WBC в легком весе американца Девина Хэйни (25-0, 15 КО) Билл Хэйни высказался по поводу того, что многие называют слабым их следующего соперника – экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-5, 19 КО).
«Не прошло еще и трех лет, как Линарес сбил с ног одного из лучших бойцов вне зависимости от веса. Он усадил Ломаченко на задницу, и это было не так давно. Линарес – чертовский боец. У него всего несколько поражений, но посмотрите, сколько у него побед»./QUOTE#
Напомним, мы ранее отмечали, что с момента боя Ломаченко – Линарес уже прошло три года.