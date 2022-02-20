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Отец Тайсона Фьюри: «Если Уайт откажется от 8 миллионов долларов, то окажется в психушке»
Джон Фьюри недоволен поведением претендента
12:32
Джон Фьюри / фото - The Mirror
Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), обратился к обязательному претенденту на титул Диллиану Уайту (28-2, 19 КО), призвав того прекратить валять дурака и подписать контракт на бой с его сыном. Цитирует Фьюри-старшего портал The Sun.
«Диллиан Уайт, ты сказал, что хочешь титульный бой. Ты ждал три года, постоянно болтая, что не можешь получить титульный шанс. Но теперь, когда он у тебя есть, кажется, что ты этого не хочешь, дружок. Послушай, я не знаю, в какие психологические игры ты играешь, но с нами они не работают. У тебя заканчивается время, и ты выставишь себя очень тупым.
Подпиши контракт, получи свое избиение и работай дальше. По крайней мере в качестве утешительного приза ты можешь рассчитывать на 8 миллионов долларов. Я не знаю, что с тобой не так. Если ты откажешься от 8 миллионов, то тебя упекут в психушку. Подпиши контракт и будь мужиком, каким ты себя считаешь. Пусть хранит тебя Бог. Увидимся на пресс-конференции, если ты мужик».
Напомним, WBC подготовил специальный титул для поединка Фьюри – Уайт.
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