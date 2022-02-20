Отец Тайсона Фьюри: «Если Уайт откажется от 8 миллионов долларов, то окажется в психушке»

Джон Фьюри / фото - The Mirror

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), обратился к обязательному претенденту на титул Диллиану Уайту (28-2, 19 КО), призвав того прекратить валять дурака и подписать контракт на бой с его сыном. Цитирует Фьюри-старшего портал The Sun.

Подпиши контракт, получи свое избиение и работай дальше. По крайней мере в качестве утешительного приза ты можешь рассчитывать на 8 миллионов долларов. Я не знаю, что с тобой не так. Если ты откажешься от 8 миллионов, то тебя упекут в психушку. Подпиши контракт и будь мужиком, каким ты себя считаешь. Пусть хранит тебя Бог. Увидимся на пресс-конференции, если ты мужик».