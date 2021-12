Ой как неожиданно и приятно! Редкач назвал Ломаченко лучшим боксером 2021 года

Иван Редкач / фото - Instagram бойца

Скандально известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) заслуживает звания лучшего бойца года.

Об этом Редкач написал под постом с опросом в Twitter аккаунте ESPN RingSide. Популярный боксерский ресурс предложил подписчикам выбрать лучшего бойца уходящего года из четырех кандидатов.

В список номинантов вошли Александр Усик (19-0, 13 КО), Джордж Камбосос (20-0, 10 КО), Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) и Джош Тейлор (18-0, 13 КО).

ESPN Ringside Awards Voting



Who gets your vote for Men’s Fighter of the Year?