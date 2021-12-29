Арум – о карьере Лопеса: «Больше никаких боев в легком весе»
Ой как неожиданно и приятно! Редкач назвал Ломаченко лучшим боксером 2021 года
Одиозный украинский боксер написал об этом в Twitter
18:57
Иван Редкач / фото - Instagram бойца
Скандально известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) заслуживает звания лучшего бойца года.
Об этом Редкач написал под постом с опросом в Twitter аккаунте ESPN RingSide. Популярный боксерский ресурс предложил подписчикам выбрать лучшего бойца уходящего года из четырех кандидатов.
В список номинантов вошли Александр Усик (19-0, 13 КО), Джордж Камбосос (20-0, 10 КО), Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) и Джош Тейлор (18-0, 13 КО).
ESPN Ringside Awards Voting— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 28, 2021
Who gets your vote for Men’s Fighter of the Year?
В комментариях под постом Редкач дописал своего кандидата:
«Василий Ломаченко».
— 100 Billion (@coolboysteph) December 29, 2021
Напомним, Белью высказался о потенциальном поединке Ломаченко – Дэвис.