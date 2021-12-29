Белью: «Бой Ломаченко – Дэвис станет битвой века»

Василий Ломаченко и его промоутер – Боб Арум / Фото: Facebook боксера

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью с большим восхищение высказался о возможном поединке украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против американца Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО). Слова британца приводит DAZN:

На пути к организации этого боя будет много препятствий, но если его устроят в 2022 году, то вы увидите битву на века. Мне нравятся оба бойца, и в поединке между Ломаченко и Джервонтой очень многое стояло бы на кону».