Boxrec поставил Ломаченко только на третье место в списке лучших боксеров легкого веса
Белью: «Бой Ломаченко – Дэвис станет битвой века»
Британец надеется, что подобный поединок организуют в 2022 году
14:31
Василий Ломаченко и его промоутер – Боб Арум / Фото: Facebook боксера
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью с большим восхищение высказался о возможном поединке украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против американца Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО). Слова британца приводит DAZN:
«Это большой бой для легкого веса. Он может сделать имя Дэвиса самым громким в боксе, если Джервонта победит Василия Ломаченко.
На пути к организации этого боя будет много препятствий, но если его устроят в 2022 году, то вы увидите битву на века. Мне нравятся оба бойца, и в поединке между Ломаченко и Джервонтой очень многое стояло бы на кону».
Напомним, авторитетный портал поставил Дэвиса выше Ломаченко в списке лучших боксеров легкого веса.
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