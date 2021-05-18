Озвучена новая информация по гонорарам Фьюри и Джошуа. Больше зарабатывали лишь Мейвезер и Пакьяо

Британские боксеры будут вознаграждены шейхами из Саудовской Аравии





Фьюри - Джошуа

По информации авторитетного издания The Athletic, гонорары чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за их первый бой составят минимум по $100 млн.



На текущий момент известно, что $150 млн выплатят официальные власти Саудовской Аравии, которые и стали организаторами боя, а остальные средства возьмут от продажи платных трансляций.

На текущий момент прогнозируется продажа более 2 млн PPV в Великобритании и более 1 млн PPV в США.

Напомним, ранее ESPN сообщила, что Фьюри и Джошуа получат по $75 млн за бой, который пройдет 14 августа в Саудовской Аравии.



