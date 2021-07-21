Портер оценил шансы на победу Пакьяо и Спенса в их бою
Пакьяо: «Не могу поверить, чего мне удалось достичь»
Легендарный филиппинец - о своей 26-ти летней карьере
21 июля 07:40
Мэнни Пакьяо / фото - Facebook
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) поделился мнением о своей карьере, которая длится уже более 26 лет.
Пакьяо цитирует издательство boxingscene.com:
«Поверьте мне, если брать во внимание то, откуда я вышел, мне все еще трудно поверить, что я сделал, и чего я смог достичь. Даже сейчас я продолжаю изумляться тому, чего я сумел добиться. Я спал на улице под открытым небом без единой крошки во рту. Я черпаю вдохновение из моих отношений с Богом, а также из мыслей о моих корнях. Я всегда думаю о моей семье, о себе, и о том, где я родился. Насколько тяжелой была жизнь, и обо всех таких вещах... Благодаря божьему наставлению я всегда мотивирован».
Мэнни Пакьяо и Эррол Спенс (27-0, 21 КО) проведут поединок 21-го августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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