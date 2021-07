Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Легендарный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не оставил без внимания третий поединок бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6) с топовым легковесом Дастином Порье (28-6), который состоялся в мэйн-ивенте турнира UFC 264. В этом противостоянии звездный ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и в результате потерпел досрочное поражение.

После завершения поединка филиппинский ветеран поздравил Порье с победой и подбодрил Макгрегора, с которым он мог провести боксерский поединок, если бы «Ноториус» дважды кряду не проиграл принципиальному оппоненту из США.

Congrats to @DustinPoirier on winning the trilogy. Tough injury for @TheNotoriousMMA but he’ll be back. #UFC264