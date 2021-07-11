Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье

Филиппинец не оставил без внимания третий поединок ирландца с американцем
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье
Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Легендарный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не оставил без внимания третий поединок бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6) с топовым легковесом Дастином Порье (28-6), который состоялся в мэйн-ивенте турнира UFC 264. В этом противостоянии звездный ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и в результате потерпел досрочное поражение.

После завершения поединка филиппинский ветеран поздравил Порье с победой и подбодрил Макгрегора, с которым он мог провести боксерский поединок, если бы «Ноториус» дважды кряду не проиграл принципиальному оппоненту из США.

«Поздравления Дастину Порье с победой в трилогии. Тяжелая травма для Конора МакГрегора, но он вернется».

Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо Конор Макгрегор Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Оливейра отреагировал на победу Порье над Макгрегором
Оливейра отреагировал на победу Порье над Макгрегором
MMA
10:20
Травма Макгрегора и победа Бернса. Все результаты турнира UFC 264
Травма Макгрегора и победа Бернса. Все результаты турнира UFC 264
MMA
09:49
Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора: «Добро всегда побеждает зло»
Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора: «Добро всегда побеждает зло»
MMA
09:30
Какова ирония! Конора унесли из октагона на носилках, хотя он обещал, что так вынесут Порье
Какова ирония! Конора унесли из октагона на носилках, хотя он обещал, что так вынесут Порье
MMA
09:19
Макгрегор - о поражении Порье: «Это еще не конец»
Макгрегор - о поражении Порье: «Это еще не конец»
MMA
08:40
Спенс показал актуальную форму
Спенс показал актуальную форму
Бокс Профессиональный бокс
08:20

Новости: Бокс

Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье
Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора в трилогии с Порье
Профессиональный бокс
10:00
Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»
Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»
Профессиональный бокс
09:33
Менеджер Бивола заявил, что Дмитрий заинтересован в поединке с Рамиресом
Менеджер Бивола заявил, что Дмитрий заинтересован в поединке с Рамиресом
Профессиональный бокс
09:00
Спенс показал актуальную форму
Спенс показал актуальную форму
Профессиональный бокс
08:20
Ковалев объяснил причину своего первого поражения в каьере
Ковалев объяснил причину своего первого поражения в каьере
Профессиональный бокс
07:25
Рамирес: «Если Альварес хочет подраться со мной, давайте сделаем это»
Рамирес: «Если Альварес хочет подраться со мной, давайте сделаем это»
Профессиональный бокс
07:20
Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Профессиональный бокс
10 июля 22:55
В полутяжелом весе остался только один чемпион WBA
В полутяжелом весе остался только один чемпион WBA
Профессиональный бокс
10 июля 21:19
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА
Тема дня
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА
Профессиональный бокс
10 июля 20:22
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
48
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
28
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости