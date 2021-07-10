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Ветеранов не уважают. Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super

Однако легендарный филиппинец имеет возможность забрать другие пояса
Бокс Профессиональный бокс
14:08
Ветеранов не уважают. Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super
Мэнни Пакьяо / Фото - badlefthook
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отклонила запрос на восстановление чемпионского статуса экс-обладателя титулов в восьми весовых категориях, легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, что в январе этого года из-за долгого перерыва в выступлениях WBA присвоила Пакьяо статус «чемпиона в отпуске», а Йорденис Угас (26-4, 12 KO) из «регулярного» чемпиона стал «суперчемпионом», а «временный» чемпион Джеймел Джеймс (27-1-0,12 KO) стал «регулярным» чемпионом WBA в полусредней весовой категории.

После анонса поединка Пакьяо против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO), запланированного на 21 августа, WBA получила запрос от команды 42-летнего филиппинца на восстановление его в статусе чемпиона.
Владимир Кириченко
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Теги

Мэнни Пакьяо WBA

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