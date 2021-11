Пакьяо: «Поздравляю Альвареса с тем, что он вошел в историю бокса»

Сауль Альварес / фото - skysports.com

Легендарный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над американцем Калебом Плантом в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Congratulations to the pound for pound king, @canelo, on making boxing history as the first undisputed super middleweight champion ever. Plant put up a great fight but Canelo is just too good. Boxing is in great hands.