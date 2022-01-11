Парень передумал. Стивенсон не желает делить ринг с Ломаченко

Будет дебют Миколенко в АПЛ? «Эвертон» – «Лестер». Онлайн трансляция
22:00
«Мы видели, что Ломаченко проиграл дважды. Он победил много отличных бойцов, но разве мы не видели два его поражения? Видели, так ведь? Как много раз мы наблюдали за поражениями Вальдеса? Мы еще никогда не видели, как он проигрывает».
«Вальдес выдал отличное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта до этого никогда не побеждали. Мы видели Василия Ломаченко в ринге с Теофимо Лопесом, и он выглядел испуганным».
«Вальдес никогда не проигрывал, я никогда не проигрывал. Я достиг пика своей карьеры, он тоже находится на пике. Это бой лучшего против лучшего».
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