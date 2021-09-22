Паркер: «Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются»

Энтони Джошуа / Фото: The Independent

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал решение чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сбросить вес перед поединком против Александра Усика (18-0, 13 КО).



У Джошуа хорошее резюме. Ему нужно выразить уважение за то, что он принимает все бои и вызовы. И со многими из этих бойцов есть опасность проиграть. Многие говорят, что тот или иной боксер может его победить, но Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются. Нужно уважать его за готовность соглашаться на все бои».