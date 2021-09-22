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Паркер: «Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются»

Джозеф отметил план команды Энтони согнать вес
Бокс Профессиональный бокс
15:05
Паркер: «Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются»
Энтони Джошуа / Фото: The Independent

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал решение чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сбросить вес перед поединком против Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Если план их команды состоит в том, чтобы сбросить вес, выйти в ринг, боксировать и двигаться, то я предполагаю, что они отлично все распланировали. Цель каждого боксера – выйти в ринг, реализовать план на бой и выиграть.

У Джошуа хорошее резюме. Ему нужно выразить уважение за то, что он принимает все бои и вызовы. И со многими из этих бойцов есть опасность проиграть. Многие говорят, что тот или иной боксер может его победить, но Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются. Нужно уважать его за готовность соглашаться на все бои».

Напомним, поединок Паркера и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен Агабекян
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Энтони Джошуа Джозеф Паркер Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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