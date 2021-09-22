Экс-чемпион мира: «Джошуа немного не хватает опыта. Усик опытнее»
Паркер: «Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются»
Джозеф отметил план команды Энтони согнать вес
15:05
Энтони Джошуа / Фото: The Independent
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер
прокомментировал решение чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сбросить вес перед поединком против Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Если план их команды состоит в том, чтобы сбросить вес, выйти в ринг, боксировать и двигаться, то я предполагаю, что они отлично все распланировали. Цель каждого боксера – выйти в ринг, реализовать план на бой и выиграть.
У Джошуа хорошее резюме. Ему нужно выразить уважение за то, что он принимает все бои и вызовы. И со многими из этих бойцов есть опасность проиграть. Многие говорят, что тот или иной боксер может его победить, но Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются. Нужно уважать его за готовность соглашаться на все бои».
Напомним, поединок Паркера и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.
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