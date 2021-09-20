Усик дал интервью сексапильной журналистке и уже подписался на нее в соцсетях
Паркер: «Я думаю, что Усик доставит Джошуа проблем»
Экс-чемпион мира – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
13:26
Джозеф Паркер / Фото - daznБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing UK с уверенностью заявил, что его бывший обидчик, Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сможет победить Александра Усика (18-0, 13 KO) в предстоящем поединке.
«Это будет хороший бой. Я думаю, что Усик доставит Джошуа проблем из-за своих навыков, передвижения, создания углов, ударов сверху и снизу. Но в конечном итоге Джошуа – натуральный супертяжеловес, и это может оказаться важным. К тому же он всегда становится лучше и работает над собой. Я уверен, что оба парня лучшим образом подготовятся к поединку, который им вскоре предстоит. Если бы вы дали мне десять долларов, то я бы поставил их на Джошуа».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.