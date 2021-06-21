«В поединке с Лопесом произошел глюк в матрице». Ломаченко намерен заполучить все чемпионские пояса в легком весе
«Перезагружен». Top Rank выпустила фильм о карьере Ломаченко
27 июня украинец проведет первый поединок после потери чемпионских поясов
23:03
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports
Промоутерская компания Top Rank выпустила фильм о карьере Василия Ломаченко (14-2, 10) в преддверии возвращения экс-чемпиона мира в трех весовых категориях в ринг в поединке против Масайоши Накатани
(19-1, 13 KO).
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.
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