Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа

Богдан Штонда / Фото: B1 Boxing

Молодой украинский боксер полусреднего веса Богдан Штонда (5-0, 3 КО) поделился своими мыслями насчет предстоящего мегафайта между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Многие просто не смотрели, как Усик боксировал с Джойсом, где он просто его раскатал, хотя Джо был куда больше Джошуа.

Усик должен много двигаться, закручивать Джошуа. Я помню, когда Александр дрался с Гассиевым и он постоянно крутился возле Мурата, а тот вообще ничего не смог сделать с Усиком.

Думаю, что Усик вполне может измотать Джошуа. Мы видели, как Саша боксировал с Чисорой, а в бою были такие моменты, где добавь Усик немного ударов, то Чисора уже спал бы. Усик вполне может измотать Энтони до 10 раунда, а дальше уже и бахнуть его. Все может произойти».