Перспективный украинский проспект сказал, за счет чего Усик может победить Джошуа
Молодой украинский боксер полусреднего веса Богдан Штонда (5-0, 3 КО) поделился своими мыслями насчет предстоящего мегафайта между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Почему Усика сравнивают с Мохамедом Али? Возможно, дело в его стиле. Давно не было такого стиля, а предшественником Усик как раз был Али. Наверное, они забыли про такой стиль, думая, что Саша ничего не может.
Многие просто не смотрели, как Усик боксировал с Джойсом, где он просто его раскатал, хотя Джо был куда больше Джошуа.
Усик должен много двигаться, закручивать Джошуа. Я помню, когда Александр дрался с Гассиевым и он постоянно крутился возле Мурата, а тот вообще ничего не смог сделать с Усиком.
Думаю, что Усик вполне может измотать Джошуа. Мы видели, как Саша боксировал с Чисорой, а в бою были такие моменты, где добавь Усик немного ударов, то Чисора уже спал бы. Усик вполне может измотать Энтони до 10 раунда, а дальше уже и бахнуть его. Все может произойти».
В ночь на 26 сентября на сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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