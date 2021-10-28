Плант: «У меня в арсенале достаточно навыков, чтобы создать проблемы Канело»

Калеб Плант / фото - EssentiallySports

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 КО) рассказал, как проходит его тренировочный лагерь перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Боксера цитирует портал Boxing247.

У меня есть много навыков, которые создадут проблемы Альваресу во время боя. Каждый боец говорит, что у него был лучший тренировочный лагерь перед поединком, но у меня действительно был лучший лагерь в карьере. У меня не было травм, со мной работали потрясающие спарринг партнеры. Так что я готов к бою.

Я посвятил себя этому виду спорта и жертвовал собой каждый день. Я хочу, чтобы мое имя было вписано в учебники истории. 6-е ноября – большой шаг для этого. Многие парни проигрывали Альвересу еще до финального гонга. Возможно, именно поэтому он меня так раздражает. Некоторые парни приходят просто, чтобы сдать пояс, забрать чек и уйти. Все кто меня знает, подтвердят, что я здесь только ради поясов.

Я благодарен и ценю эту возможность, но я здесь только ради титулов и этой победы».