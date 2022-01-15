Плант: «Есть еще немало вещей, которых я хотел бы добиться в боксе»
Плант: «Немногие парни достигают моих успехов за двадцать с небольшим боев»
Американец не падает духом после поражения от Канело
15 января 19:25
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант (21-1, 12 КО) не падает духом после тяжелого поражения от мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
«В январе 2019 года я сразился за звание чемпиона мира с парнем, которого избегали, и год простоя из-за сломанной руки не остановил меня. Я так же был аутсайдером в том бою. Мне не пришлось выбирать, с кем бороться за пояс, я завоевал его честно.
На тот момент меня не волновало, что за плечами всего 17 боев, потому что я понимал, чего хочу, и знал, на что способен. 2022 год обещает быть большим. Немногие парни достигают моих успехов за двадцать с небольшим боев».
Калеб Плант назвал желаемых соперников.
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