Плант: «Немногие парни достигают моих успехов за двадцать с небольшим боев»

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант (21-1, 12 КО) не падает духом после тяжелого поражения от мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

На тот момент меня не волновало, что за плечами всего 17 боев, потому что я понимал, чего хочу, и знал, на что способен. 2022 год обещает быть большим. Немногие парни достигают моих успехов за двадцать с небольшим боев».