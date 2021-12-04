Плант: «Бой с Лопесом закончится кончиной Камбососа»
Калеб Плант насладился отдыхом, а теперь хочет больших боев
Бывший чемпион мира назвал желаемых соперников
16:53
Калеб Плант / Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант (21-1, 12 КО) достаточно отдохнул после боя с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и уже заговорил о желаемых для себя соперниках:
«Я немного отдохнул и насладился праздниками – впервые за последние пять лет. Я выдал отличное выступление, выиграл довольно много раундов, но поймался на удар. Это бокс, такое может случиться с каждым. Я вернусь. Хочу больших боев – Давида Бенавидеса, Чарло, кого угодно».
Напомним, Плант был уверен, что Теофимо Лопес убьет в ринге Джорджа Камбососа.
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