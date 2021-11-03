«Я тоже был аутсайдером в бою с Ломой». Лопес поделился мнением о поединке за «абсолюта» Альварес – Плант
Плант: «Я могу стать первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе»
Чемпион IBF – о предстоящем поединке с Альваресом
09:22
Сауль Альварес / Фото - japantimes.co.jpЧемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 КО) вновь заявил, что не обращает внимание на статус аутсайдера перед поединком с лидером дивизиона и рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).
Цитирует Планта boxingnews24.com.
«Букмекерские конторы могут сделать меня аутсайдером. Я всю свою жизнь считался неудачником перед поединками и всю свою жизнь доказывал, что люди не правы. Это просто цифры. Раньше они ошибались и ошибаются сейчас. Мне нравится считаться проигравшим еще до боя. Мне нравится, когда люди свистят во время моего выступления и мне нравятся люди, которые болеет против меня. Я люблю находиться в таком положении. Единственное, что лучше, чем доказывать правоту людей, это доказывать их не правоту. Так что я не думаю об Альваресе. Единственное, что мотивирует меня, так это то, что могу стать первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Я собираюсь победить Альвареса».