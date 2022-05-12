Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»
Поєдинок Райан Гарсія – Ісаак Крус може відбутися 16 липня
Бій у легкому дивізіоні пройде як елімінатор за версією WBC
13:56
Райан Гарсія та Ісаак Крус / Фото - thesportsroom.orgПрезидент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя назвав можливу дату поєдинку між американським проспектом легкого дивізіону Райан Гарсія (22-0, 18 KO) та мексиканцем Ісааком Крусом (22-2-1, 15 КО).
Цитує американця Boxing Scene.
«Ми встановили 16 липня як дату бою Райана Гарсії. Ми хочемо цей поєдинок. Немає жодних причин не проводити його. Ми з нетерпінням чекаємо».
Раніше WBC санкціонувала поєдинок Гарсії та Крус як елімінатор – поєдинок на визначення обов’язкового претендента на пояс.
Нагадаємо, у квітні Гарсія переміг Еммануеля Тагое одноголосним рішенням суддів.