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Поєдинок Райан Гарсія – Ісаак Крус може відбутися 16 липня

Бій у легкому дивізіоні пройде як елімінатор за версією WBC
Бокс Профессиональный бокс
13:56
Поєдинок Райан Гарсія – Ісаак Крус може відбутися 16 липня
Райан Гарсія та Ісаак Крус / Фото - thesportsroom.org
Президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя назвав можливу дату поєдинку між американським проспектом легкого дивізіону Райан Гарсія (22-0, 18 KO) та мексиканцем Ісааком Крусом (22-2-1, 15 КО).

Цитує американця Boxing Scene.

«Ми встановили 16 липня як дату бою Райана Гарсії. Ми хочемо цей поєдинок. Немає жодних причин не проводити його. Ми з нетерпінням чекаємо».


Раніше WBC санкціонувала поєдинок Гарсії та Крус як елімінатор – поєдинок на визначення обов’язкового претендента на пояс.

Нагадаємо, у квітні Гарсія переміг Еммануеля Тагое одноголосним рішенням суддів.

Владимир Кириченко
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Теги

Райан Гарсия Исаак Крус Оскар де ла Хойя Golden Boy Promotions

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