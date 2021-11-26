«Поединок будет похоронен навсегда». Фьюри поставил жесткий ультиматум Джошуа

«Цыганский король» заявил соотечественнику, что если тот проиграет Усику, то на нем будет поставлен крест

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен уступить ему право подраться с Александром Усиком (19-0, 13 KO), если AJ хочет подраться с «Цыганским королем»:



Я бы предпочел, чтобы он дал мне подраться с Усиком. Ведь если Джошуа снова разделит с ним ринг и проиграет – в чем я уверен, – тогда для меня наш с ним поединок будет похоронен навсегда. Поскольку нельзя проиграть дважды кряду, после чего выйти на масштабный титульный бой в супертяжелом весе. Но если он позволит мне подраться с Усиком, то, когда я побью его, я вернусь и проведу схватку с Джошуа, чтобы отделать его в том же духе. Затем я смогу просто съеб**ься, дав им всем возможность подраться за пояса. А я же буду на пенсии.

Эдди Хирн ответил, отойдет ли Джошуа в сторону ради боя Фьюри с украинцем.