Экс-тренер Кличко: «Фьюри считает Джошуа легкой добычей, а с Усиком будут проблемы»

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев поделился мнением о возможном поединке Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



С Усиком у Фьюри будут проблемы, это понятно. Пока они на пике, пока еще молодые, пока Усик в хорошей форме, Фьюри хочет побоксировать с ним. Плюс, это большие деньги. Усик уже не будет стоить три копейки, потому что парень вырос не только финансово, но и в мире бокса стали его узнавать больше, слухи начали расходиться по всему миру. Все Усика знают, все хотят с ним побоксировать, потому что он имеет три пояса.