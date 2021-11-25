Отойдет ли Джошуа в сторону ради боя Усика и Фьюри – промоутер Энтони ответил
Экс-тренер Кличко: «Фьюри считает Джошуа легкой добычей, а с Усиком будут проблемы»
Городничев считает, что для Тайсона бой с украинцем будет непростым
25 ноября 22:48
Александр Усик / Фото: Facebook Усика
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев поделился мнением о возможном поединке Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Естественно, желание Фьюри боксировать с Усиком можно понять. Забрать все пояса и послать всех на фиг, потому что он считает Джошуа легкой добычей по сравнению с Александром. После того как Энтони отбоксировал с Усиком, стало понятно, что Фьюри переедет Джошуа, и на этом все закончится.
С Усиком у Фьюри будут проблемы, это понятно. Пока они на пике, пока еще молодые, пока Усик в хорошей форме, Фьюри хочет побоксировать с ним. Плюс, это большие деньги. Усик уже не будет стоить три копейки, потому что парень вырос не только финансово, но и в мире бокса стали его узнавать больше, слухи начали расходиться по всему миру. Все Усика знают, все хотят с ним побоксировать, потому что он имеет три пояса.
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) ответил, уступит ли AJ «Цыганскому королю» право подраться с украинцем.