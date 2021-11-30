Поединок Головкина с Муратой под угрозой срыва

Власти Японии объявили о закрытии границ в связи с распространением нового штамма коронавируса

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

В понедельник, 29-го ноября, правительство Японии объявило о закрытии границ и приостановке въезда в страну иностранных граждан в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Несмотря на тот факт, что ученые еще не определили его опасность в сравнении с «Дельтой», премьер-министр Японии Фумио Кисида пошел на крайние меры по ужесточению карантина, чтобы не допустить наихудшего из возможных сценариев.

Таким образом, под угрозой срыва оказался титульный поединок в рамках среднего веса между Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) и Риотой Муратой (16-2-0, 13 KO), который запланирован на 29-е декабря на Saitama Super Arena в Токио.

Власти Японии не уточняют, на какой именно срок были введены ограничения, что ставит боксеров и организаторов в трудное положение.

Геннадий Головкин показал свою физическую форму за месяц до поединка с Риотой Муратой.