Поединок Варгас Смит не состоится 5 февраля в Лас-Вегасе

Известна причина переноса боя

Лиам Смит / Фото - badlefthook

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях(29-3-2, 11 КО) сообщил, что заразился коронавирусом и его бой против бывшего обладателя титула в первом среднем дивизионе(30-3-1, 17 КО), запланированный в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на 5 февраля будет перенесен.Промоутер этого вечера бокса на DAZNподтвердил положительный тест Варгаса на коронавирус и заявил, что это приведет переносу боя на небольшой срок, однако не сообщил, будет ли перенесен весь ивент. Об этом сообщаетНапомним, последний поединок Варгас провел в феврале 2020 года, где единогласным решением судей проиграл(40-1, 30 КО).Что касается Смита, то он в октябре нокаутировалв 8-м раунде.А тем временем американский проспект