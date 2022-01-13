Поединок Варгас – Смит состоится 5 февраля
Поединок Варгас Смит не состоится 5 февраля в Лас-Вегасе
Известна причина переноса боя
11:52
Лиам Смит / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас (29-3-2, 11 КО) сообщил, что заразился коронавирусом и его бой против бывшего обладателя титула в первом среднем дивизионе Лиама Смита (30-3-1, 17 КО), запланированный в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на 5 февраля будет перенесен.
Промоутер этого вечера бокса на DAZN Эдди Хирн подтвердил положительный тест Варгаса на коронавирус и заявил, что это приведет переносу боя на небольшой срок, однако не сообщил, будет ли перенесен весь ивент. Об этом сообщает BoxingScene.
Напомним, последний поединок Варгас провел в феврале 2020 года, где единогласным решением судей проиграл Майки Гарсии (40-1, 30 КО).
Что касается Смита, то он в октябре нокаутировал Энтони Фаулера в 8-м раунде.
А тем временем американский проспект Райан Гарсия начал подготовку к следующему поединку.
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