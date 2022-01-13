Райан Гарсия: «Цель на год – довести свой рекорд до 25-0»
Райан Гарсия начал подготовку к следующему поединку
Но имя соперника пока неизвестно
10:37
Райан Гарсия / Фото: Инстаграм
Американский проспект Райан Гарсия
(21-0, 18 KO) сообщил в Instagram, что начал подготовку к следующему поединку.
Напомним, ранее от поединка с Гарсией отказался Исаак Крус, который в конце прошлого года дал очень конкурентный поединок Джервонте Дэвису. Подобный отказ Гарсии не понравился и он сразу же принялся оскорбять Круса.
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