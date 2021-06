Покатился, как алкаш у подъезда. 23-летний проспект «расстрелял» соперника тяжеленными ударами

Омар Росарио / фото - Tapology

На вечере бокса промоутерской компaнии Top Rank в Лас-Вегасе пуэрто-риканец Омар Росарио (4-0, 2 КО) нанес первое поражение в карьере сопернику из США Уилфреду Мариано (3-1, 2 КО).

В 4-м раунде Росарио обрушился на оппонента градом ударов, от которых Мариано отлетел на канвас.

Closing the show right to open up the night.@omarrosariopr turns up the heat early in Round 4 to finish JJ Mariano and move to 4-0, with a second straight KO. #InoueDasmarinas | Undercard LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/1lb33tT4lW