Похож на персонажа из комикса. Усик показал свой новый образ

Такой Александр может пугать людей





Александр Усик / Фото: Инстаграм

На пресс-конференции в Лондоне украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) предстал в очень необычном образе, с которым позже ознакомил своих читателей в Instagram.



Напомним, Усик 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium проведет поединок против чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа.

Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.