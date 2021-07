Пьорфект инглиш! Усик поддержал Украину перед матчем с Англией, но вряд ли его кто-то понял

Александр перепутал английские слова

Александр Усик / фото - Sky Sports

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) поддержал сборную Украины накануне четвертьфинального матча Евро-2020 против команды Англии.

Однако, боксер, выдав речь на английском языке, допустил ошибку, на которую тут же обратили внимание многочисленные фанаты.

«Прости, Англия, но Украина победит тебя! Украина В чемпионе».

Вероятно, украинец перепутал предлог in с глаголом to be третьем лице: is.

